Drie katjes komen om het leven na uitslaande brand in woning in Oostende: “Het huis is volledig onbewoonbaar”

In Oostende is dinsdag kort voor de middag brand uitgebroken in een rijwoning in de Irisstraat in de wijk Mariakerke. De woning is onbewoonbaar. De drie katjes van de bewoonster overleefden de felle brand niet.

Het vuur brak uit rond 11.15 uur. De brandweer kreeg melding van een uitslaande brand. “Volgens de eerste berichten ging het om een uitslaande keukenbrand”, vertelt luitenant Jan Inghelbrecht van Hulpverleningszone 1. “Ter plaatse bleek dat inderdaad zo te zijn. In eerste instantie kregen we te horen dat de bewoonster van het huis nog aanwezig zou zijn in de woning. Daaropvolgend hebben we meteen een zogenaamde ‘search en rescue’ uitgevoerd en hebben we de woning volledig doorzocht.”

De brandweer kon de vrouw uiteindelijk niet lokaliseren. Ondertussen woedde het vuur hevig. Een enorme zwarte rookwolk steeg op boven de woning. “Via het naastgelegen pand zijn we langs de achterzijde van de woning geraakt om de brand langs binnen aan te vallen”, vervolgt de brandweerluitenant. “Dat was op dat moment de enige mogelijkheid. Het vuur had zich ondertussen al verspreid.”

Veel rook- en waterschade

Uiteindelijk kreeg de brandweer het vuur relatief snel onder controle. Ondertussen werd ook duidelijk dat de vrouw zich toch niet in het gebouw bevond op het moment dat de brand uitbrak. “De bewoonster is uiteindelijk ter plaatse gekomen en werd hier ter plaatse opgevangen in een ambulance, die preventief werd opgeroepen. In het pand waren ook drie katjes aanwezig. Die overleefden de dikke pak rook niet. Het huis is volledig onbewoonbaar.”

De schade aan de woning is groot. Waar het niet gebrand heeft, is er vooral heel veel rook- en waterschade. De bewoonster kan dus niet meteen naar huis. “We hebben de bewoonster een noodwoning aangeboden, maar dat blijkt niet nodig te zijn”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). “De vrouw kan voorlopig intrekken bij haar familie.”

De brandweer van Oostende kreeg bijstand van brandweerpost Middelkerke. De politie sloot de straat enige tijd af voor het verkeer. Over een mogelijke oorzaak is nog niets bekend. “Vermoedelijk is de brand ontstaan in de keuken, maar waaraan precies, daar is nog geen duidelijkheid over”, aldus Inghelbrecht.