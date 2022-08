Drie jongeren voorkomen erger bij tuinhuisbrand: “Het zijn helden. Echte helden, die jonge gasten”

Dankzij drie jongeren is vrijdagavond een grotere brand voorkomen. In een tuinhuis in de Julien Cagniestraat in Lauwe waren iets na negen uur vlammen te zien. Een buurjongen en twee vrienden gingen het vuur te lijf met emmers water.

“Zet het maar in het vet in de krant”, benadrukt Leslie Vandersarren nog, een tijdje nadat de brandweer zijn woning heeft verlaten. “Het zijn helden. Echte helden, die jonge gasten.”

Gelijk heeft de man uit de Julien Cagniestraat in Lauwe wel. Vrijdagavond omstreeks negen uur was hij samen met zijn vrouw Isabelle Vanneste naar de straatkrant getrokken om even een praatje te slaan met de buur. Net op dat moment ontstaat er brand in hun tuinhuis.

Buurjongen Robbe Dewulf (16) zit op dat moment samen met vrienden Daan Schiettecatte (16) en Wolf Desmet (15) een spelletje te spelen. “We zagen een vlam achter het raam van het tuinhuis en zijn meteen in actie geschoten”, vertelt Daan. “We zijn met twee over het hek gesprongen terwijl Robbe emmers begon te vullen. De vlammen kwamen al door de ruit en het dak was al hevig aan het branden.”

Zonder angst

“Door de adrenaline hebben we nooit aan de gevaren gedacht”, klinkt het. “Het gebeurde ook zo snel. We dachten eerst dat het een barbecue of zo was. Uiteindelijk hebben we er ook gewoon water over gegoten. We hebben wel wat moeten hoesten, maar dat was het ook. Of we erger voorkomen hebben? Dat denken we wel.”

Bij de brandweer zijn ze daar zeker van. “We hebben zelf nog wat nageblust. Er was heel wat schade, maar er is zeker erger voorkomen door het alerte optreden van die jonge gasten”, aldus Sebastien Lefebvre van de hulpverleningszone Fluvia. “De precieze oorzaak moet worden achterhaald door de brandexpert, maar vermoedelijk gaat het om een kortsluiting.”

Voor de eigenaars van het tuinhuis was het schrikken. “’Ons tuinhuis staat in brand en de jongens zijn het aan het blussen’, kwam mijn man doodleuk zeggen. Het is echt zo snel gegaan. We zaten even ervoor nog in de tuin. We stonden amper vijf minuten op de stoep en het kwaad was geschied. Het tuinhuis is nog geen tien jaar oud. We zullen nu moeten zien wat kan hersteld worden”, aldus Isabelle. (JD)