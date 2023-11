Drie bewoners preventief naar ziekenhuis na brand in Torhout, woning voorlopig onbewoonbaar

Een alleenstaande woning in de Kasteelstraat in Torhout werd zondagnacht onbewoonbaar verklaard na een brand. Het vuur ontstond in de badkamer op het gelijkvloers waarna ook een waterleiding sprong en er heel wat water lekte. Drie bewoners moesten ter controle naar het ziekenhuis worden gebracht.

De hulpdiensten werden om 4 uur opgeroepen voor de brand. Het gaat om een huis dat ietwat inwaarts staat in de Kasteelstraat en verhuurd wordt door de eigenaars van de villa ernaast. Rond 4 uur werden de drie bewoners gewekt door een brandgeur en lawaai. het gaat om een 78-jarige man, een 83-jarige vrouw en een 44-jarige man.

De brandweer en politie kwamen snel ter plaatse, net als een ziekenwagen. Het bleek dat er achteraan aan de zijkant van de woning rook door het dak kwam. Toen de brandweer binnen ging situeerde de brand zich in de badkamer tussen het plafond en de dakbedekking. Volgens de brandweer raakte daar een elektriciteitskabel oververhit waardoor er brand ontstond.

Waterlek

De brandweer kon het vuur vrij snel blussen. In de woning was er vooral rookschade na de brand. Maar omwille van het vuur barstte ook een waterleiding vlakbij open waardoor er heel wat water in het huis stroomde na het lek. De Watergroep en Fluvius kwamen ter plaatse om zowel de stroom als de watertoevoer af te sluiten. Door de schade is de woning voorlopig onbewoonbaar verklaard. Het herstel kan enige tijd duren.

De drie bewoners konden zich bij de brand tijdig naar buiten helpen, maar moesten allen naar het AZ Deltaziekenhuis campus Sint-Rembert worden gebracht ter controle. Ze ademden wat rook in en waren in shock maar stellen het anders vrij goed. Voor hen moet nu een tijdelijke woonst worden gezocht. De politie kwam eveneens ter plaatse voor de nodige vaststellingen. (JH)