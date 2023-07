Drie arbeiders naar ziekenhuis na lek bij Oostends chemiebedrijf: “Situatie was snel onder controle”

Vrijdagmiddag moest de brandweer uitrukken voor een chemisch lek op de site Plassendale Chemie in Zandvoorde, bij Oostende. Drie medewerkers kregen wat van de lekkende vloeistof op hun beschermende kledij, maar gingen toch uit voorzorg naar het ziekenhuis.

Alle hens aan dek vrijdagmiddag bij de bedrijfsbrandweer van Plassendale Chemie in Zandvoorde. Die moest uitrukken voor een chemisch lek op de site Proviron Oost. “Er is inderdaad een hoeveelheid vloeistof gelekt uit een installatie”, vertelt Yves Vande Velde, marketingverantwoordelijke bij Proviron. “Het gaat om een soort zuur. Voor alle duidelijkheid: de vloeistof heeft nooit het gebouw verlaten en bleef te allen tijde in de inkuiping. Onze bedrijfsbrandweer, bijgestaan door de brandweer van Hulpverleningszone 1, had de situatie dan ook snel onder controle. Bij een lek – hoe klein of hoe groot ook – zijn we verplicht om een melding te maken bij de brandweer.”

Situatie snel onder controle

Het lek was snel gedicht, maar toch kregen drie werknemers van het bedrijf de lekkende vloeistof op hun beschermende kledij. “Daarvoor dient die kledij uiteraard, maar uit voorzorg zijn onze mensen toch naar het ziekenhuis gegaan, ook al waren er geen uitwendige verschijnselen”, vervolgt Vande Velde. “Daar staan we op als bedrijf. Ter plaatse zijn de drie arbeiders onder speciale douches gegaan om ze voldoende te spoelen.”

Volgens het bedrijf is er op geen enkel moment gevaar geweest voor de buurt. “Doordat de vloeistof in het gebouw gebleven is, hebben we de situatie snel onder controle gekregen. Het goedje wordt nu verwijderd. We zijn blij dat alle procedures goed zijn opgevolgd”, aldus de marketingverantwoordelijke.

Steekvlam in 2007

Op de site Plassendale Chemie zijn drie bedrijven actief: Proviron, Evonik en Ostend Basic Chemicals. Het gebeurt wel vaker dat de brandweer opgeroepen wordt voor incidenten. Toch bleven grote problemen de laatste jaren uit. Het laatste zware ongeval op de site dateert al van 2007. Bij een steekvlam kwamen toen een 55-jarige man uit Eernegem om het leven. Twee anderen raakten toen zwaargewond.