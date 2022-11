Dorpsbewoners Izenberge helpen gezin dat huis verloor in brand: “Steun is hartverwarmend”

Na een zware brand in hun gerenoveerde woning in Izenberge maandagavond moeten Roger, Katrien en zoontje Sen zeker een half jaar verhuizen. Het gezin kan nu even op adem komen in een vakantiewoning vlakbij. “De schade is groot, maar we zijn vooral blij dat dit niet ’s nachts gebeurde. En we trekken ons op aan de vele hartverwarmende steun van familie, vrienden en de vele dorpsbewoners”, zegt Katrien.

Het was maandagavond rond 18 uur toen de brand ontstond in het huis waar Roger Dejonckheere (36), Katrien Declerck (40) en zoontje Sen. Het gezin woont in de Groenestraat ter hoogte van het dorpsplein in Izenberge. De woning werd 15 jaar geleden door Rogers broer Christian volledig verbouwd waarna de man een nieuwe woning ernaast bouwde. Nu woont Roger er met zijn gezin en zij legden nu de laatste hand aan de verbouwingen. Het was ook Roger die de brand maandagavond als eerste opmerkte.

Poging met emmer water en tuinslang

“Roger was thuisgekomen en was buiten wat hout gaan halen voor de kachel”, vertelt Katrien. “Toen was er nog niks aan de hand. Toen hij terug binnenkwam, was er plots al veel rook te zien in de woonkamer. Blijkbaar was een inbouwspot oververhit geraakt en naar beneden gevallen op de zetel. Daardoor ontstond snel brand. Roger en zijn broer probeerden nog te blussen met een emmer water en tuinslang, maar alles ging zó snel dat ze zijn moeten vluchten. In tussentijd kwamen Sen en ik thuis. Tegen dan stond de benedenverdieping al in lichterlaaie. We konden niets anders dan lijdzaam toezien hoe de brand steeds groter werd en veel schade aanrichtte beneden. Dat was toch wel een shock voor ons allemaal.”

De brandweer startte meteen met blussen en kon verhinderen dat de brand uitslaand werd. Beneden is er veel brandschade in de woonkamer, keuken en bar. Boven is er veel rookschade.

Hartverwarmende steun

Het gezin kon beroep doen op een noodwoning van de gemeente, maar kan voorlopig dankzij vrienden, familie en dorpsbewoners even verder. “We kunnen al drie weken gebruik maken van een vakantiewoning van een vriend in Izenberge”, vervolgt Katrien.

“Dat we vlakbij verblijven is een opsteker. Voor daarna moeten we nog een oplossing zoeken, want we vermoeden dat we hier zeker een half jaar niet meer terug kunnen keren. En dan ben ik nog optimistisch. Waar we ons enorm aan optrekken is de vele hartverwarmende steun die we krijgen. We kregen al maaltijden van het Spaans restaurant in de straat en kregen van vrienden en dorpsbewoners kledij en speelgoed voor Sen. Zijn speelgoed is in de brand gebleven en ook de meeste van zijn kledij zijn door de rook aangetast. Op dit moment kunnen we de situatie wel aan, maar het is ontzettend lief hoeveel mensen iets willen doen. Daaraan zie je dat er in Izenberge nog een échte gemeenschap is: iedereen kent iedereen en mensen willen elkaar helpen. Indien we het echt nodig hebben weten we dat we op hen kunnen rekenen”, besluit Katrien.

Op Facebook is intussen ook een inzamelactie gestart waar wie wil een bijdrage kan doen. (JH)