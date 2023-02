Doris (65) en Marc (67) moeten tijdelijk verhuizen na zware brand in Wulpen: “Hopelijk snel terug naar ons droomhuis”

Het had het begin van een nieuw leven moet worden nu ze eindelijk op pensioen is maar de laatste weken van haar werk en de eerste na haar pensioen verliepen voor Doris Crampe (65) uit Wulpen in mineur. Eerst viel ze zwaar met haar fiets en kon ze haar laatste werkweken niet afmaken, en dinsdagnacht werd haar huis waar ze met echtgenoot Marc woonde getroffen door een zware brand. “Maar we komen hier wel door. We zijn gezond, dat is het voornaamste”, zegt Doris.

Sinds een maand is Doris Crampe (65) met pensioen. De vrouw werkte 45 jaar lang op de griffie van de rechtbank in Veurne en geniet sinds 19 januari van haar pensioen. Alhoewel, genieten. De laatste werkweken en de eerste weken van haar pensioen verliepen voor Doris wat in mineur. “Begin december ben ik zwaar gevallen met mijn fiets en liep ik een barst op in het heiligbeen”, zegt Doris. “Daardoor moest ik zes weken rust aannemen en kon mijn laatste weken helaas niet meer uitdoen.” En ook het begin van haar pensioen kon goed: dinsdagavond werd het huis in de Conterdijk in Wulpen waar ze met haar man Marc Lecomte (67) woont getroffen door een zware brand.

Krakende dakpannen

“Het was rond 21.40 uur toen Marc en ik in de zetel tv keken”, zegt Doris. “Opeens hoorden we geklop en gekraak. Eigenlijk dachten we dat het om een inbreker ging. Omdat het bleef aanhouden gingen we toch even naar buiten kijken. Daar roken we het meteen. Uit het dak steeg toen al een dikke rookpluim op en zagen we kleine vlammen. Meteen belden we de brandweer die hier eigenlijk heel snel ter plaatse was. Maar tegen dan sloegen de vlammen al door het dak. Er was weinig tegen te beginnen. De schade op de bovenverdieping is heel groot. Daar is een bureau en een kamer gevestigd en die zijn grotendeels vernield. Zeker het oude dakgebinte, met balken uit 1850, is weg gebrand. Gelukkig heeft de brandweer nog zoveel mogelijk kleding van boven gehaald zodat we dat nog hebben. Het zal wel een stevig gepoetst moeten worden.”

Droomwoning

Het huis van Doris en Marc werd onbewoonbaar verklaard. Doris en Marc krijgen nu opvang bij haar zus in Stavele. “Tijdelijk toch”, vervolgt Doris. “Want eigenlijk wonen we volledig op de bovenverdieping en die is niet aangetast door de brand. Er is wel rook- en roetschade en omdat het boven een houten vloer is sijpelde er water naar beneden. We hopen toch snel aan de opruimwerken te kunnen beginnen en over enkele weken te kunnen terugkeren. Maar de volledige renovatiewerken zullen zeker enkele maanden duren. Hoe dan ook: we laten er de moed zeker niet door zakken. Want dit is onze droomwoning waar we al 25 jaar wonen en zullen heropbouwen. En we zijn ongedeerd en gezond: dat is het voornaamste. En echt leeg is ons huis nu ook weer niet: onze kat Kamiel blijft ter plaatse.” De oorzaak van de brand was accidenteel rond de schouw te vinden. (JH)