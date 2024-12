Distributiecentrum van bpost in Brugge blijft maand dicht na zware brand: “Maar impact voor mensen zal beperkt zijn”

De zware brand die vrijdagavond een deel van het distributiecentrum van bpost in Brugge vernielde, ontstond accidenteel. Ondertussen is wel duidelijk geworden dat de ravage in de burelen heel groot is. De pakjes en brieven konden gevrijwaard worden, maar het distributiecentrum blijft wellicht enkele weken gesloten. “Als er een dagje vertraging optreedt, vragen we de mensen om begrip”, zegt woordvoerder Mathieu Goedefroy.

De hulpdiensten werden omstreeks 20.30 uur gealarmeerd, nadat iemand hevige rookontwikkeling opmerkte die uit de gebouwen van bpost langs de Waggelwaterstraat kwam. Bij aankomst van de brandweer was er niemand aanwezig, al was wel snel duidelijk dat de situatie ernstig was. De brandweer moest uren ter plaatse blijven om na te blussen. Achteraan het gebouw sloegen de vlammen uit het dak en de rookontwikkeling was enorm. Uit onderzoek is gebleken dat het vuur in de burelen op de eerste verdieping ontstond. Volgens het parket gaat het om een accidentele brand en is er dus geen kwaad opzet mee gemoeid.

(Lees verder onder de video)



De beelden van vrijdagavond voorspelden weinig goeds en na het opmeten van de schade is gebleken dat de ravage effectief groot is. Vooral op de eerste verdieping. Daar zijn de burelen volledig vernield. “Het zal wellicht lange tijd duren vooraleer we die opnieuw in gebruiken kunnen nemen”, zegt Mathieu Goedefroy van bpost. “De postzaal op zich is door de brand min of meer gespaard gebleven”, zegt Goedefroy. “We moeten daar wel enkele herstellingen doorvoeren. Daardoor zal de postzaal ongeveer drie à vier weken niet gebruikt kunnen worden. Momenteel wordt alles vanuit Oostkamp verwerkt en rondgebracht, waardoor ze daar nu op dubbele capaciteit moeten werken.”

Bpost vraagt om begrip

Volgens bpost zal de impact voor de mensen eerder beperkt zijn. “Er zullen geen grote vertragingen zijn, maar we vragen toch begrip voor de situatie als er eens een dagje vertraging is. Doordat alles nu vanuit Oostkamp verwerkt wordt, is dat organisatorisch een extra uitdaging.” (MM)