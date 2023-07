Dirk Casteleyn (60) gaat op brandweerpensioen: “Bij laatste oefening moest ik mijn eigen kinderen redden… Gelukkig was het in scène gezet!”

Dirk Casteleyn (60) uit Zwevezele zet een punt achter zijn brandweercarrière. Zijn allerlaatste interventie vond plaats aan WZC Het Laar in Zwevezele. Het werd een onvergetelijke oefening waarbij zijn collega’s alles in scène hadden gezet… en hij zijn eigen kinderen moest redden.

“Al van jongs af aan had ik interesse in de brandweer”, vertelt Dirk Casteleyn. “Mijn volledige familie maakt deel uit van de brandweer en ik stapte graag mee in het verhaal. Ik ben afkomstig van Torhout en mijn vader Georges was brandweerman.”

“Ik groeide op met mijn drie broers Paul, Geert en Marc en wij hebben al altijd een sterke band gekend. Tijdens onze kinderjaren maakten we onze eigen brandweervoertuigen en dit met de onderstellen van kinderwagens. We kwamen op het idee om brandweer De Sneppe in het leven te roepen.”

“Begin 1986 werd ik vrijwillig brandweer bij de brandweerpost in Torhout. Mijn broers werden ook brandweerman. Toen ik verhuisde naar Zwevezele, werd ik brandweerman bij de post in Zwevezele. Dat is nu 31 jaar geleden.”

Diverse interventies

Bij de brandweer van Zwevezele kwam hij in een goed team terecht. Dirk groeide door van brandweerman tot adjudant. Hij beleefde er tal van mooie en ook triestige momenten. “Ik sukkel al een eindje met rugproblemen en momenteel heb ik te maken met een dubbele rughernia. Door de pijn en het grote ongemak, werd mijn keuze om te stoppen bij de brandweer werkelijkheid.”

“Onlangs werden wij opgeroepen om bij te springen bij een zware woningbrand in Lichtervelde en na de interventie was de rugpijn ondraaglijk. Ik kon met moeite uit de brandweerwagen stappen. Ik maakte tal van interventies mee en bij een felle brand sta je machteloos te kijken hoe het vuur alles vernielt.”

“De brand bij de bekende pannenkoekenfabriek Lipcas in Zwevezele was één van de grootste bedrijfsbranden ooit. Ik zag er taferelen die ik niet snel zal vergeten. Bij verkeersongevallen kwam ik vaak veel verdriet tegen.”

“Het leven van een brandweerman is onvoorspelbaar en je maakt van alles mee. Een leuke oproep was een ruime tijd terug, toen onze officier Sigurd Van Der Straeten de opdracht gaf om een rat te gaan vangen in een huis in Zwevezele. Ik kon de rat vangen en zo kijk ik terug op een geslaagde opdracht en vooral heel dankbare bewoners.”

Fantastisch afscheid

“Het afscheid bij de brandweer was fantastisch en de interventie zat vol verrassingen. Er was een oefening gepland aan het WZC Het Laar, en ik wist totaal niet wat mij te wachten stond. Volgens het opgestelde plan was er een brand in de technische ruimte op de kelderverdieping met drie personeelsleden die bevangen waren door de rook.”

“Onze brandweerpost beschikt over één autopomp en er was versterking nodig. Ik zag de autopomp van Torhout aankomen en dit met enkele van mijn familie- brandweerlieden. Daarbij stopte het niet. De drie ‘slachtoffers’ waren mijn drie kinderen Wout, Eva en Celien. Ik maakte een interventie mee met een brandweerkorps vol Casteleyns.”

“Als slot kreeg ik van de directeur van het WZC een kamer aangeboden, maar die weigerde ik. Mijn foto was zelfs al aan de muur bevestigd. Ik kreeg wel een uniek geschenk van mijn broers. Een mooi bewerkte helm met de datum van start 26/02/1986 tot eind 30/06/2023 in gegraveerd. Ik heb heel wat helmen en ze hebben allemaal een verhaal.”