Dinsdagmarkt opgeschrikt door hevige brand bij restaurant BrasSelina

Een schouwbrand, die al snel overging naar een woningbrand, heeft dinsdagochtend serieus wat schade aan restaurant BrasSelina op de Roeselaarse Grote Markt aangebracht.

Omstreeks 11 uur merkte zaakvoerster Selina Sanctorum rookontwikkeling in haar zaak op. Ze begeleidde onmiddellijk haar klanten naar buiten. De brandweer snelde toe. Op dat ogenblik was er al serieus rookontwikkeling langs de achterzijde van de zaak. “Een schouwbrand breidde zich al snel uit tot een woningbrand”, luidt het bij de brandweer van Roeselare.

Zij kregen het voorval snel onder controle. Toch is de schade in de zaak aanzienlijk. Onder ander een steunbalk tussen twee verdiepingen brandde door waardoor er mogelijks stabiliteitsproblemen ontstaan. Wanneer de zaak precies terug open kan, is momenteel nog onduidelijk. Het voorval lokte heel wat kijklustigen naar de omgeving van de Sint-Michielskerk. Er was op dat moment ook dinsdagmarkt. Doordat de brandweerwagens voor de kerk werden geparkeerd, werd het verkeer omgeleid via de Karnemelkstraat.