Dikke pak rook door felle woningbrand in Vuurtorenwijk, 6.000 mensen moesten ramen en deuren gesloten houden: “Woning volledig uitgebrand”

De brandweer had maandagavond de handen vol met een zware brand in de Oostendse Vuurtorenwijk. De twee bewoners van de alleenstaande woning konden zich nog net op tijd uit de voeten maken. Een buurtbewoner kon de poes van het koppel uit de brand redden. De woning is volledig verloren. Zesduizend buurtbewoners moesten deuren en ramen gesloten houden.

De brand ontstond kort voor 16.30 uur. Meteen was duidelijk dat de situatie vrij ernstig was. “Meteen bij aankomst merkten onze ploegen dat het om een zware uitslaande brand ging. De vlammen sloegen door het dak”, vertelt majoor Jeroen Bonte van Hulpverleningszone 1. “Er is, gezien de omvang van de brand, meteen versterking bijgevraagd. Zo waren we met een veertigtal manschappen van verschillende brandweerposten ter plaatse. Het gaat om Oostende, Middelkerke, Wenduine en Gistel.”

Geen gewonden

De twee bewoners – een ouder koppel – van het huis konden net op tijd hun woning verlaten. “Ze raakten niet gewond en werden opgevangen door een buur”, vervolgt Bonte. “De dienst Slachtofferhulp van de politie kwam ter plaatse om zich over de slachtoffers te ontfermen.” Een buurtbewoner kon nog net op tijd de poes des huizes uit de vlammenzee redden.

Een van de buren van het koppel zag de vlammen eerst door de schoorsteen slaan, daarna verspreidde het vuur zich razendsnel. “Er waren zondag al problemen geweest met de schoorsteen”, zegt de man. “Daarom lieten ze maandag iemand langskomen om de schouw te reinigen.” Of de schoorsteen uiteindelijk de oorzaak is van de brand, moet nog blijken.

Dikke rookwolk

Met de brand ging alleszins hevige rookontwikkeling gepaard. Een groot deel van de wijk hing dan ook in een dikke rookwolk. “Ik werd vanop afstand op de hoogte gehouden van de situatie”, vertelt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). “Gezien er een potentieel gevaar was voor asbestdeeltjes, die eventueel in de lucht verspreid werden via de rook, moesten we ingrijpen. Daarom liet ik een BE-alert uitsturen voor de hele wijk.” In de Vuurtorenwijk wonen zo’n zesduizend mensen.

De brandweer had tijdens de bluswerken de handen vol. “Het was lange tijd onduidelijk of er effectief asbestdeeltjes via de lucht verspreid werden. “De bewoners konden ons daar geen duidelijkheid over geven”, weet Bonte. “Er was echter een vermoeden dat de dakconstructie asbest bevat, maar dat was lang niet zeker. Op zo’n moment kunnen we echter geen risico nemen en moeten we de buurt beschermen.” Kort na 19 uur kwam het verlossende bericht dat er geen asbest in de dakconstructie aanwezig was.

Woning volledig uitgebrand

De schade aan de woning is enorm. “Die is volledig uitgebrand en is dus volledig verloren. De woningen rond de villa hebben we kunnen vrijwaren. Om nu al over een oorzaak te spreken is het nog te vroeg. Of er een branddeskundige aangesteld wordt, zal moeten blijken uit het verdere onderzoek”, aldus Bonte. De brandweer had nog tot na middernacht werk om na te blussen. “Bij dergelijke branden is de kans groot dat het vuur terug aanwakkert. Daarom blijven we nog heel lang nablussen.”