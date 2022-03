Dienstencentrum De Boare in De Panne ontruimd na brand in elektriciteitskast

Het jeugdcentrum Terminus dat in dienstencentrum De Boare ligt op het Koningsplein in De Panne werd dinsdag op het middaguur geëvacueerd na een brand. Die ontstond in een elektriciteitskast en zorgde voor nogal wat rookontwikkeling. “Momenteel is er geen stroom in De Boare. Hopelijk kan alles snel hersteld worden”, zegt schepen Wim Janssens.

Rond het middaguur loeide plots het brandalarm in De Boare. Er werd meteen een brandgeur geroken. Op dat moment was het dienstencentrum op het Koningsplein gewoon open. In jeugdhuis Terminus zaten verschillende jongeren te lunchen. Even verderop waren enkele oudere bewoners aan het kaarten of schaken. Bij het horen van het brandalarm vluchtte iedereen naar buiten. “Ook de mensen van de technische dienst werden automatisch verwittigd en snelden ter plaatse”, zegt Wim Janssens, eerste schepen van De Panne.

“Zij merkten meteen op dat het effectief om een brand ging en controleerden of iedereen inderdaad buiten was geraakt.” De brandweer van De Panne was snel ter plaatse en ze daalden af in de kelderruimte aan de zijkant van het gebouw op zoek naar de brand. Die bleek zich in een elektriciteitskast te situeren. Er steeg behoorlijk wat rook op. De brand was al bij al snel onder controle en de brandweer ventileerde nog de ruimtes.

Hoe groot de schade is in de elektriciteitskast is niet duidelijk. “Er is in ieder geval op dit moment geen stroom meer in De Boare”, vervolgt Janssens. “Hopelijk kan een elektricien snel komen kijken en alles herstellen. Zeker nu er weer meer activiteiten doorgaan kunnen we De Boare niet missen.” (JH)