Didier ziet levenswerk in rook opgaan: “Naast enkele zeldzame oldtimers ben ik ook al mijn materiaal kwijt”

“Ik ben een levenswerk kwijt”, zegt Didier (70) daags na de hevige brand die zijn garage in de as legde. Binnenin stonden verschillende zeldzame oldtimers waar Didier al veertig jaar lang liefhebber van was. “Van mijn Mini Yak zijn er maar 143 gemaakt geweest. Ik denk niet dat ik ooit nog een andere koop.”

De brand ontstond zondagavond omstreeks 18.30 uur. “Ik was die namiddag een ritje gaan maken met mijn oude Willys legerjeep”, zegt Didier. “Voordien had ik er in de garage wat benzine in gedaan. Een halfuurtje nadat ik terug thuis was, was ik bezig in de buurt van mijn garage toen ik een plof hoorde. Ik zag ook een grote steekvlam. Geen idee hoe lang de brand al aan de gang was, maar plots ging het heel snel. Ik dacht dat ik het tweede deel van de garage nog kon redden en probeerde zelf te blussen, maar tevergeefs.”

Didier bleef blussen met een tuinslang tot de brandweer hem aanmaande om zichzelf in veiligheid te brengen. “Ik begrijp hem wel”, zegt Didiers vrouw Michelle (48). “Eens ik en ons zoontje van negen in veiligheid waren, wou hij er alles aan doen om zijn auto’s te redden. We hebben de Mini Yak nog proberen buitenrijden, maar we zagen niets meer door de rook. Ik had zelf ook niet verwacht dat het vuur zo snel om zich heen zou grijpen.”

Ramp

Didier is er nog steeds het hart van in. “Ik heb vroeger nog rally gereden en ben al zeker veertig jaar autoliefhebber. De Mini Yak uit 1963 is erg zeldzaam, er zijn er maar 143 van gemaakt. Ik heb nu de moed niet om nog opnieuw te beginnen, laat staan dat ik er nog eentje kan vinden.”

In de garage stond ook een oude Solex bromfiets uit 1967 en een quad van hun zoontje. “Al de voertuigen waren eigenlijk speelgoed voor hem, we maakten vaak ritjes samen. Ik heb jarenlang hard gewerkt voor mijn wagens en die zijn nu allemaal weg. Het is een echte ramp, ik ben ook al mijn materiaal kwijt. Al wat ik nu kan doen is alles opschrijven voor de verzekering en dan zien we wel.” (JF)