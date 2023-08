Dertig werknemers van pannenkoekenbedrijf in Veurne geëvacueerd na dakbrand

Dertig werknemers van pannenkoekenbedrijf Creapan in de Ondernemingenstraat in Veurne werden donderdagnacht geëvacueerd na een dakbrand. Er hing een dichte rook in het bedrijf maar niemand raakte gewond.

Om 4.35 uur ging het brandalarm af in het pannenkoekenbedrijf Creapan in Veurne. Er hing een dichte rook in het bedrijf zelf, maar vuur was er binnen niet te zien. Dertig werknemers die er op dat moment aan het werk waren, moesten geëvacueerd worden.

De brandweer was snel ter plaatse en ontdekte dat het om dakbrand buiten het bedrijf ging. Een uitlaatcabine op het dak dat verbonden was met een productieoven had er vuur gevat. De cabine zelf stond in brand en dat leidde tot heel wat rook in het bedrijf. De oven zelf kon gevrijwaard worden.

Snel onder controle

De brandweer bestreed de brand buiten en moest het bedrijf langdurig ventileren. De werknemers moesten daarbij buiten blijven wachten. De brand zelf was relatief snel onder controle. Of de productie deze ochtend hervat kan worden en of er producten omwille van de vele rook vernietigd moeten worden, is nog niet duidelijk. (JH)