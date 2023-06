Dertig mensen geëvacueerd door dakbrand in Veurne

Door een brand in een appartementsgebouw in Veurne zijn dinsdag een dertigtal mensen geëvacueerd. Dat meldt de brandweer van de zone Westhoek. Alle bewoners zullen wellicht in de loop van de avond al naar hun woning kunnen terugkeren.

Brandweer Westhoek werd om 17.41 uur opgeroepen voor een dakbrand in een appartementsgebouw langs de Ieperse Steenweg in Veurne. Bij aankomst bleek het te gaan om een beperkte brand ter hoogte van een technische koker. Het vuur is ondertussen geblust, maar de brandweer voert nog de nodige controles uit. Er moest een deel van de dakbekleding verwijderd worden om alle vuur te doven. Er brandde een stuk van het dak af alsook een houten bekleding. Buren van het getroffen appartementsblok zeggen dat er vandaag werd gewerkt in de technische ruimte rond de koker.

Het gebouw en de naastgelegen gebouwen moesten geëvacueerd worden. In totaal worden een dertigtal mensen voorlopig opgevangen in het dienstencentrum De Zonnebloem. Burgemeester Peter Roose (Veurne Plus) kwam ter plaatse om de opvang te coördineren. “Iedereen zal vermoedelijk later deze avond terug naar hun woonst kunnen”, meldt Kristof Louagie, woordvoerder van Brandweer Westhoek. (JT/Belga)