Dertig bewoners geëvacueerd uit appartementsgebouw in Brugge na keukenbrand

Maandagvoormiddag rond 11.30 uur is brand uitgebroken in een appartement op de vierde verdieping van een appartementsgebouw in de Rijselstraat in Sint-Michiels, bij Brugge.

De brand ontstond in de keuken van het appartement. De brandweer was snel ter plaatse en had de situatie snel onder controle. Alle bewoners van het appartementencomplex, een dertigtal, werden preventief geëvacueerd en dienden beneden te wachten tot de situatie genormaliseerd was.

Vergeten pot op vuur

De oorzaak van de brand is een vergeten pot die op het vuur stond. De schade in de keuken van het appartement is aanzienlijk. Buiten brandschade is er vooral rook- en roetschade. Na een halfuur konden de eerste bewoners terug in hun eigen appartement.