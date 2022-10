Derde brand op hoeve in Langemark-Poelkapelle nipt onder controle: zolder zwaar beschadigd, bewoners overnachten elders

Voor de derde keer in twintig jaar werd een landbouwersgezin uit Langemark-Poelkapelle maandagnamiddag geconfronteerd met brand op hun boerderij. Al kon het woonhuis dit keer grotendeels gered worden, toch moeten bewoners hun eerste nacht elders doorbrengen.

Op het platteland tussen het dorpje Madonna en buurgemeente Houthulst steeg maandag rond 16 uur zwarte rook op uit het dak van een woning bij een boerderij langs de Houthulstseweg. In afwachting van de aankomst van Brandweer Westhoek bluste een van de bewoners met een tuinslang, samen met een dakwerker die passeerde en gestopt was om hulp te bieden.

De brandweer kreeg de brand in de zolderruimte nipt onder controle, waardoor de grootste brandschade beperkt bleef tot de bovenverdieping. “Daarnaast was wel nog waterschade beneden, maar we waren net op tijd om erger te voorkomen”, zegt kapitein Lode De Keyser, overste van de brandweerpost in Houthulst.

Brandweer Westhoek riep via de sociale mediakanalen op om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen voor wie hinder ondervond van de rook. Tijdens de interventie moest een gat gemaakt worden in het dak om overal voldoende te kunnen blussen.

Oorzaak nog onduidelijk

Dominique Cool, de burgemeester van de gemeente Langemark-Poelkapelle waartoe Madonna behoort, kwam ter plaatse om zich van de situatie te vergewissen. “De oorzaak is nog niet duidelijk”, zegt hij. “De bewoners, die sterk onder de indruk waren, brengen al zeker de eerste nacht door in een logies, dat aangeboden wordt via de verzekering. De gemeente moet voorlopig geen opvang voorzien, maar staat in nauw contact met de slachtoffers.”

Het landbouwersgezin werd in het verleden al een paar keer geconfronteerd met brand op de boerderij. Eind 2002 vernielde een inferno hun woning, die toen pas gerenoveerd was, en begin 2014 richtte een brandende baal stro schade aan in een koeienstal van de hoeve. (TP)