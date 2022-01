De brandweer werd donderdag omstreeks 17.15 uur opgeroepen naar de Dirk Martenslaan in Izegem. Daar was rookontwikkeling ontstaan rond een wagen die geparkeerd stond in een parkeergarage van een appartementsgebouw.

De rookontwikkeling was ontstaan door een defect onder de motorkap van de wagen. Uiteindelijk ontstond er geen brand waardoor de brandweer nauwelijks moest tussenkomen.