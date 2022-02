Defecte vaatwasser zorgt even voor opschudding in budgethotel Ibis in Jabbeke

Woensdagnacht even voor 1 uur zorgde een defecte vaatwasmachine in het Ibis budgethotel naast de E40 in Jabbeke even voor opschudding.

De vaatwasser die in een kleine keuken opgesteld staat begon te roken. Meteen werd de brandweer gebeld. Eens ter plaatse had deze de situatie snel onder controle. Ze kon het toestel isoleren en erger voorkomen. Noemenswaardige schade is er niet.

De hotelgasten hebben niks van het voorval gemerkt. Na een inspectie werd alles verder in orde bevonden. (JV)