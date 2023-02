Defecte pelletkachel zorgt voor rookontwikkeling in woning

Brandweer Westhoek werd dinsdagavond rond 21.20 uur opgeroepen voor een brand in een gebouw aan de Sint Juliaanstraat in Langemark-Poelkapelle.

Ter plaatse bleek het te gaan om een technisch defect ter hoogte van een pelletkachel, die zorgde voor rookontwikkeling in de woonkamer. De brandweer ventileerde de woning. Er was amper schade en er vielen geen gewonden.

Op het moment van de oproep was de brandweer aan het oefenen in een oud huisje, dat burgemeester Dominique Cool (N-VA) had gekocht bij zijn woning. De burgervader kwam ook ter plaatse om de situatie op te volgen. (TP)