Defecte koppeling zorgt voor rook en felle brandgeur in nieuwe parking ‘t Zand in Brugge

Het voorval deed zich woensdagavond even over half zeven voor. De koppeling van een wagen die in het nieuwe en pas geopende gedeelte van de parking stond begaf het en dat zorgde meteen voor rook en een hevige brandgeur.

De brandweer kwam met zwaar materiaal ter plaatse en ging meteen op zoek naar de rokende auto. Die stond op niveau -2 van het nieuwe gedeelte van de parking.

Bluswerken kwamen er uiteindelijk niet aan te pas. De eigenaar van de wagen zal zijn voertuig moeten laten takelen en van een nieuwe koppeling voorzien.