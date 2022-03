Defecte frituurinstallatie veroorzaakt brand bij Claerebout Potatoes in Waasten

Maandagvoormiddag brak brand uit bij Claerebout Potatoes in Waasten. Hoewel een van de productiehallen een tijdlang werd ontruimd, raakte niemand gewond. Alle indicatoren wijzen in de richting van een defect aan een frituurinstallatie.

De oproep bereikte de alarmcentrale kort voor het middaguur. Enkele arbeiders van het aardappelverwerkend bedrijf merkten dat er rook opsteeg uit één van de frituurinstallaties en belden de hulpdiensten. Meteen werd het veiligheidsplan in werking gesteld, waarop een indrukwekkend aantal diensten werd gemobiliseerd. Niet alleen het brandweerkorps van Komen-Waasten maar ook eenheden uit Moeskroen en zone Westhoek repten zich naar de site. In afwachting van de komst van de brandweer werd het getroffen gebouw ontruimd.

“Er was bij aankomst inderdaad sprake van hevige rookontwikkeling waarop onze mensen het correcte protocol hebben toegepast”, klonk het bij kapitein Lahousse, actief bij de zone WAPI. “Na een grondige controle konden we echter geen uitslaand vuur vaststellen.”

Alerte reactie

“Al snel bleek dat er een lek was ontstaan in één van de frituurinstallaties, waarop kokende olie is beginnen druppelen. Die kokende olie veroorzaakte een dikke rookpluim maar dankzij een snelle en alerte reactie van iedereen bleef het daarbij. Na onze controle kon iedereen opnieuw terug naar binnen.”

Niemand raakte gewond en daar het voorval plaats vond op de site van Claerebout, was er ook geen sprake van verkeershinder.

(CL)