Deel slaapkamer vernield nadat schouwbrand overslaat op plafondbekleding

De brandweer van Lo-Reninge werd woensdagochtend opgeroepen voor een schouwbrand in Alveringem. De brand was al overgeslagen op de plafondbekleding van een slaapkamer boven. “Gelukkig werd de bewoner tijdig verwittigd door zijn rookmelder en konden we tijdig ingrijpen”, zegt brandweerkapitein Guido Snick.

De brand in de Lampernissesteenweg tussen Fortem bij Alveringem en Lampernisse bij Diksmuide werd door de bewoner zelf om 8.10 uur opgemerkt. De man was thuisgekomen van zijn nachtwerk en stopte zijn houtkachel aan. Zelf bleef hij nog even beneden. Opeens ging zijn rookmelder boven af. “De man ging een kijkje nemen en zag dat er boven heel wat rook hing”, zegt brandweerkapitein Guido Snick van post Lo-Reninge. “Ook buiten was er aan de schouw rook te zien, maar wel teveel van wat er normaal van de houtkachel komt. Dus nam de man de goede beslissing om de brandweer op te roepen.”

Schade in slaapkamer

De brandweer werd opgeroepen voor een schouwbrand, maar uiteindelijk bleek er meer aan de hand te zijn. “In de slaapkamer boven hing heel wat rook en we ontdekten dat er in het valse plafond een vuurhaard zit. Daar loopt de inox buis komende van de kachel en die had de bekleding in brand gezet. We moesten een deel van het plafond weghalen om alles te kunnen blussen. We riepen voor de zekerheid ook een extra autopomp op van post Diksmuide, omdat de manschappen van onze autopomp binnen bezig waren met adembescherming. Het vuur zelf hadden we zo vrij snel onder controle. In de slaapkamer en in de gang is er wat brand- en rookschade. Die kamer kan even niet gebruikt worden. Het hele huis hebben we nog grondig geventileerd zodat het wel bewoonbaar blijft. (JH)