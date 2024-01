De Brandweer Post Harelbeke viert Sint-Barbara in CC Het Spoor

Traditiegetrouw worden op de officiële St.-Barbaraviering van Brandweer Post Harelbeke verdienstelijke leden gelauwerd met een brevet of ereteken. Zoals de traditie het wil werd ook een overzicht gegeven van het voorbije werkjaar. Opvallend: het werkjaar 2023 telde 4.087 interventies, het hoogste aantal sinds 2015.

Op 1 januari beschikte de post Harelbeke over 62 vrijwillige brandweerlui, 60 ambulanciers waarvan ongeveer de helft ook brandweerman is, 42 ere-brandweerlieden en 10 jongeren uit Harelbeke die actief zijn bij de Jeugdbrandweer Fluvia die 33 leden telt. Post Harelbeke ondernam 4.087 interventies, waarvan 3.593 interventies van de 112, een interventie waarbij een ambulance is betrokken. Dat is het hoogste aantal sinds 2015.

Gouden eretekens

Traditioneel worden ook brevetten en medailles uitgereikt. Bij de Jeugdbrandweer behaalde Charles Thor het brevet van brandweerkadet. Bij de Brandweer behaalde Sophie Devos het modulecertificaat brandpreventieadviseur en Bram Devos het modulecertificaat M-O1 EVAL. Bart Vandeburie en Andy Deprez behaalden het getuigschrift PREV 1, Davy Du Moulin, Stijn De Sutter en Gerrit Buggenhout het brevet B-O1. Het zilveren ereteken was voor Patrick Allegaert en Gino Vandenbogaerde, het gouden ereteken voor Frank Devos en Dirk Devos. Tezelfdertijd werden ook cijfers meegegeven uit het jaarverslag, sommige cijfers waren opmerkelijk zoals het aantal interventies.

Ook opmerkelijk als je kijkt naar de interventies had Harelbeke een keer af te rekenen met een bommelding in 2023 op het Collegeplein. Een vertegenwoordiger uit Antwerpen had zijn werkkoffer laten staan en voor alle veiligheid werd deze koffer gecontroleerd en werd een perimeter ingesteld. Gelukkig bleek het vals alarm. Ook is er een stijging van 11 treinongevallen 2023 tegenover 5 in 2022. Ook opmerkelijk: sinds de brandweer van Harelbeke op 2 december 1968 startte met het verzekeren van de Dienst 100 werd tot eind 2023 al 56.957 keer uitgerukt.