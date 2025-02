Dakwerker redt man uit woningbrand: twee slachtoffers naar ziekenhuis

Dinsdag brak rond 10 uur brand uit in een alleenstaande woning in Waregem, op de hoek van de Churchilllaan en het Torenhof. Een dakwerker wist een man uit de brandende bovenverdieping te bevrijden. In totaal werden twee slachtoffers naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak is nog niet duidelijk.

Rond 10 uur dinsdagochtend snelden de hulpdiensten richting de Churchilllaan in Waregem. Op het kruispunt met de Torenlaan vlakbij de Ring (R35) woedde een felle brand in een alleenstaande woning. Volgens omstaanders merkte een dakwerker het vuur meteen op. Hij contacteerde de hulpdiensten en wist een man uit de brandende eerste verdieping te redden.

“Ik zag een man uit het raam op de vensterbank”, zegt J.D., “hij zag er verward uit en was omgeven door zwarte rook. Een dakwerker heeft toen zijn ladder tegen de achtergevel gezet zodat de man naar beneden kon komen. Kort erna was de ambulance al ter plaatse.”

Oorzaak

Die ontfermde zich meteen over de man. Niet veel later begon de brandweer te blussen. Rond 11 uur kwam nog steeds veel rook uit de gebroken ramen van de woonst. “Toen we arriveerden stond de eerste verdieping in lichterlaaie, die is volledig uitgebrand”, bevestigt de brandweer.

“De oorzaak is voorlopig niet gekend. Er zijn wel twee slachtoffers naar het ziekenhuis gebracht.” Of er meer aan de hand is dan enkel rookintoxicatie is nog niet geweten.