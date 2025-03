Dakreiniging winkelcentrum Hoge Express gestart, voorlopig nog onduidelijk wanneer winkels er weer openen

De winkels van het winkelcentrum Hoge Express langs de Legeweg in Sint-Andries Brugge zijn nog steeds gesloten. Reden hiervan is omdat de parking en de daken van de panden vervuild zijn met asbestdeeltjes, afkomstig van de zware brand vorig weekend bij fietsengroothandel De Scheemaeker, even verderop. De winkels blijven dicht tot alles gereinigd is. Een gespecialiseerde firma ging vandaag, donderdag, van start.

De firma begint de reiniging van de neergekomen asbestdeeltjes bij garage Spegelaere en zal de werken telkens opschuiven, tot de JBC-vestiging. Hoelang de werken zullen duren, is niet meteen duidelijk. Tot dan blijven de winkels dicht.

Een gespecialiseerde firma is begonnen met het reinigen van de daken van de winkel aan het winkelcentrum Hoge Express. © JVM

