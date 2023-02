Dakbrand zorgt voor veel schade aan veertig jaar oude villa in Lichtervelde: bewoonster (75) kon tijdig woning verlaten

Een zware dakbrand heeft donderdagochtend grote schade aangebracht aan een veertig jaar oude villa langs de Industrielaan in Lichtervelde. De bewoonster, een 75-jarige vrouw, kon tijdig haar woning verlaten.

De villa zou binnen enkele maanden gesloopt worden. De bewoonster zou haar intrek nemen in een appartement in het centrum van Lichtervelde. De brandweer kwam massaal ter plaatse om het vuur te blussen, maar kon niet voorkomen dat de schade aan de woning groot is. De vrouw werd onmiddellijk opgevangen door haar familie.