Dakbrand zorgt voor veel schade aan veertig jaar oude villa in Lichtervelde: bewoonster (75) kan niet meer terugkeren

Een zware dakbrand heeft donderdagochtend grote schade veroorzaakt aan een veertig jaar oude villa in de Industrielaan in Lichtervelde. De bewoonster, een 75-jarige vrouw, kon tijdig haar woning verlaten. De villa zou over enkele maanden gesloopt worden. “Het is duidelijk dat ze niet meer zal kunnen terugkeren.”

Bewoonster Lucresse Herpoelaert merkte donderdagochtend omstreeks 9.30 uur dat er een probleem was met het warm water in haar woning. Ze belde onmiddellijk een van haar schoonzonen op om het probleem te melden. De 75-jarige weduwe merkte ondertussen dat er brand was uitgebroken in haar huis. “Toen ik hier aankwam, sloegen de vlammen al door het dak”, aldus de schoonzoon, die ter plaatse kwam om zijn schoonmoeder te helpen. Lucresse was inmiddels buiten, waar ze onmiddellijk werd opgevangen door haar familie.

Heel veel hout in woning

Ondertussen breidde de dakbrand snel uit. Verschillende brandweerkorpsen snelden ter plaatse en probeerden het vuur onder controle te krijgen. Een groot deel van de villa bestaat uit hout en dat maakte het er de brandweer niet makkelijker op om de brand te blussen. Toch kreeg die het vuur snel onder controle. De schade aan de woning is echter heel groot Een gedeelte van het dak van de villa is helemaal vernield, binnen is er heel wat rook-en waterschade.

Woning zou afgebroken worden

De woning is onbewoonbaar, maar zou sowieso niet lang meer blijven staan. “Binnen enkele maanden zou de woning afgebroken worden en zouden er loodsen komen voor het bedrijf dat mijn schoonbroer runt naast de woning van Lucresse”, legt de schoonzoon uit.

Lucresse zelf zou in de toekomst verhuizen naar een appartement in het centrum van Lichtervelde. “Het is duidelijk dat ze niet meer terug zal kunnen keren naar de woning. We zullen dus moeten kijken hoe we haar kunnen opvangen en wanneer ze naar het appartement kan verhuizen. Heel wat familieleden wonen in Lichtervelde, dus dat zal geen probleem zijn.”

Oorzaak brand onbekend

Hoe de brand precies is ontstaan, is momenteel nog onduidelijk. “De oorzaak weten we momenteel nog niet, dat wordt onderzocht. Het belangrijkste is dat de vrouw veilig uit de woning is. Zij werd onmiddellijk opgevangen”, aldus commissaris Filip Feraux van de politiezone Regio Tielt.

Door het voorval bleef de Industrielaan een tijdlang afgesloten voor het verkeer.