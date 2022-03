Dakbrand in twee slooppanden

In de Groenhovestraat in Ruddervoorde ontstond maandagavond om 18.15 uur brand in het dak van twee aanpalende woningen. Die staan klaar om binnenkort gesloopt te worden.

Het was een buur die in een achterliggend pand woont die plots opmerkte dat er nogal wat rook opsteeg vanonder de dakpannen van de woningen in de Groenhovestraat, vlakbij het op- en afrittencomplex van de E403 in Torhout.

De man verwittigde zowel de eigenaars van de woningen als de hulpdiensten. De politie en de brandweerposten van Oostkamp en Torhout snelden ter plaatse. De brand situeerde zich in het dak van de linkse woning. Het gaat om twee erg bouwvallige woningen die door de eigenaars sloopklaar werden gemaakt. Onder het dak was een brand ontstaan.

Elektriciteit

“Het enige dat nog in het huis aanwezig was is elektriciteit”, zegt de eigenares. “Die moest eigenlijk al afgesloten worden want we gingen de twee huizen eerstdaags volledig slopen. Maar dat gebeurde nog niet. En door die elektriciteit is nu brand ontstaan in de oude isolatie onder het dak. Die smeult enorm maar er ontstond niet echt brand.”

“Omdat de stroom nog niet is afgesloten kunnen we het nog niet slopen. Dat gebeurt nu volgende maand. We beginnen morgen wel al met het bouwen van een loods. Daarnaast zetten we dan een nieuwe woning in landelijke stijl, want het is hier ook prachtig wonen.” De brandweer had de situatie meteen onder controle maar bleef een tijdlang ter plaatse tot alles geblust was. (JH)