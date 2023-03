Dakbrand bij Hotel T. in Waregem snel onder controle

In Stationsstraat in Waregem is donderdagmiddag een dakbrand ontstaan bij Hotel T. Bij het hotel waren roofingwerken aan de gang een daarbij vatte het dakgebinte plots vuur. “De schade lijkt gelukkig mee te vallen”, zegt uitbaatster Tine Van Canneyt.

Buren merkte het vuur iets voor de middag op. Een grote rookpluim steeg op en even hing ook de Stationsstraat vol rook. “Bij het aanrijden van de brandweer sloegen de vlammen al door het dak”, zegt brandweerofficier Willy Pauwels. Maar zo snel als de brand ontstaan was, zo snel was hij ook onder controle. Met behulp van een ladderwagen konden brandweermannen het vuur van bovenaf bestrijden. De vlammen konden snel gedoofd worden maar de brandweer was lange tijd in de weer om zich ervan te vergewissen dat het vuur niet verder smeulde onder het dak. De Stationsstraat was bijna twee uur plaatselijk afgesloten terwijl de bluswerken aan de gang waren.

Erger voorkomen

De oorzaak van de brand ligt waarschijnlijk bij roofingwerken die op dat moment uitgevoerd werden bij Hotel T. De dakwerkers ondernamen zelf een eerste bluspoging waardoor mogelijk erger vermeden is. De renovatie van het gebouw zat volgens uitbaatster Tine Van Canneyt immers net in een afwerkingsfase. “Morgen zouden ze foto’s komen nemen van de kamers, dat zal niet doorgaan. Ik ben wel wat emotioneel door het voorval maar het had veel erger kunnen zijn. De brand is beperkt gebleven tot het dak en de kamers zijn grotendeels gevrijwaard gebleven. Mogelijk is er wel wat waterschade, dat zullen we later met de verzekering bekijken.”