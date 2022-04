Dak uit stro van bijgebouw vat vuur

Maandagmiddag rond 16 uur is brand uitgebroken aan het dak uit stro van een bijgebouw van een villa in de Langeplasdreef in Hertsberge-Oostkamp.

Het vuur aan het dak van het open schuurtje ontstond omdat er slijpwerken aan de gang waren en vermoedelijk een vonk naar het stro oversprong.

De brandweer had de situatie snel onder controle en kon uitbreiding voorkomen. Om er zeker van te zijn dat er geen opflakkering zou zijn werd uit voorzorg alle stro van het dak verwijderd.

Niemand raakte gewond.