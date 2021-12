Cultuurcentrum De Feniks in Wingene buiten gebruik na hevige brand

Vrijdagochtend brak er brand uit op de bovenverdieping van cultuurcentrum De Feniks in de Beernemstraat in Wingene. De brandweer was vanuit de kazerne naast de deur bijzonder snel ter plaatse en kon het vuur snel blussen. Toch is de schade groot. “Gelukkig stond er nu niets geprogrammeerd”, zegt burgemeester Lieven Huys (CD&V).

Een poetshulp van de gemeente merkte vrijdagochtend omstreeks 11 uur rookontwikkeling op uit de regiekamer in cultuurcentrum De Feniks. Samen met een medewerkster van de cultuurdienst kon ze tijdig het gebouw verlaten en alarm slaan bij de brandweer naast de deur.

De brandweermannen snelden onmiddellijk toe. “Onze brandweerkazerne ligt vlak naast De Feniks waardoor we gelukkig snel bij de brand waren en die dan ook snel onder controle kregen. De brand ontstond door een kortsluiting in een elektriciteitskast. Het ging bijzonder snel. In geen tijd was er sprake van een uitslaande brand aan de achterkant van het gebouw”, zegt Jeroen Bonte, brandweerofficier bij de Wingense brandweer. Ondanks de snelle interventie is de schade erg groot. De regiekamer brandde helemaal uit. Op de bovenverdieping is er aanzienlijk wat brandschade. Vooral in de regiekamer en de ruimtes eromheen is de schade groot. Beneden, in de zaal, valt de schade mee. Daar is er vooral sprake van roetschade.

Diensten verhuizen

Burgemeester Lieven Huys (CD&V) kwam onmiddellijk ter plaatse om die schade op te meten. “We zullen toch wat werk hebben om alles te herstellen. Vooral aan het elektriciteitsnet moet er veel hersteld worden, daar zullen we wel even zoet mee zijn. Zo lang niet alles hersteld is, zal De Feniks gesloten blijven.”

De cultuurdienst en de jeugddienst hebben momenteel hun kantoren in het cultureel centrum. Zij zullen tijdelijk elders kantoor moeten houden. “Onze medewerkers van die diensten kunnen terecht in het gemeentehuis, waar er nog wat plaats over is. Omdat veel mensen vandaag thuis werken, hebben we aan werkplekken geen gebrek”, zegt de burgemeester.

Geen voorstellingen

Het cultuurcentrum zal ook een tijdlang niet gebruikt kunnen worden voor voorstellingen of andere evenementen. “Door de huidige coronamaatregelen stond er sowieso niets gepland voor de komende weken. Dat komt dan voor een keer goed uit”, zegt Huys. “Mochten er verenigingen of organisaties toch iets willen organiseren, dan kunnen zij in een van onze andere zalen terecht. Er is zeker geen tekort aan geschikte zalen in de gemeente. Het tijdelijk wegvallen van De Feniks kan dus opgevangen worden, al zijn dergelijke voorvallen natuurlijk niet aangenaam.”

Hoe lang het cultureel centrum buiten gebruik zal zijn, kan nu nog niet gezegd worden.