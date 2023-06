Crowdfunding gestart voor slachtoffers zware woningbrand in Menen: “Je zou zelf ook geholpen willen worden”

Nancy Lippinois, een van de omstaanders bij de zware woningbrand in Menen eerder deze week, heeft een crowdfundingpagina opgestart voor het getroffen gezin. Ze hoopt zoveel mogelijk geld in te zamelen.

Dinsdagochtend brandde een net gerenoveerde woning uit in de Meense Voorzorgstraat. Nancy Lippinois (55), een van de omstaanders, heeft nu een crowdfunding gestart. Zelf was ze toevallig in de buurt. Ze kende de familie niet, maar doordat de situatie haar zodanig geraakt had, startte ze ‘s avonds een online crowdfunding. Op dit moment is er iets meer dan 500 euro ingezameld.

Nancy doet haar verhaal: “Ik was in de buurt omdat ik naar het huis van mijn verpleegster moest. Toen ik de familie buiten zag staan, was ik meteen aangedaan. Blijkbaar was de moeder ‘s ochtends aan het schoonmaken tot de stofzuiger plotseling uitviel. Ze gingen naar de teller kijken en daar kwam een grote steekvlam uit. In nog geen zeven minuten stond het huis in lichterlaaie.”

Defecte digitale meter?

De moeder en dochter konden met hun twee hondjes op tijd ontsnappen, maar de materiële schade is enorm. Het volledige rijhuis ging in vlammen op. Ondertussen zit het gezin in een OCMW-vervanghuis en hebben ze terug de hoogstnoodzakelijke materiële zaken dankzij een geslaagde oproep op Facebook. De oorzaak van de brand zou een nieuw geplaatste digitale meter zijn. Fluvius doet daar op dit moment een onderzoek naar.

Nancy geeft aan dat de crowdfunding voor de familie van levensbelang is: “Ze zijn alles kwijt. Gelukkig is er niemand gestorven, maar het blijft een tragedie. Ik kwam dinsdagavond thuis en was er nog erg mee bezig. Ik dacht: “Hoe kan ik die mensen helpen?” Een crowdfunding leek me het meest gepast. Als ik zo’n brand had meegemaakt, dan had ik ook gewild dat mijn medemens me zou helpen.”