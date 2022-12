Spectaculaire beelden uit de haven van Zeebrugge. Daar is even na 13 uur brand uitgebroken in een containerkraan.

Dinsdagmiddag is even na 13 uur in de Zeebrugse haven brand uitgebroken in een cabine van een containerkraan. Details over om welk bedrijf het gaat of hoe de brand is kunnen ontstaan zijn momenteel nog niet bekend. Het is ook onduidelijk of de kraanbestuurder ongedeerd de cabine kon verlaten.

Straks meer.