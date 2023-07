Container vat vuur bij BMC in Roeselare, alerte werknemer en brandweer zorgen ervoor dat schade beperkt blijft

De brandweer werd in de nacht van dinsdag op woensdag opgeroepen naar het Krommebeekpark in Roeselare waar er een kleine brand was ontstaan in het bedrijf BMC. Een container, die in de fabriekshal van het bedrijf stond, vatte omstreeks middernacht plots vuur. Wellicht ontstond de brand door een reactie tussen papierresten en doeken die zich in de container bevonden.

Door het voorval sloeg het brandalarm onmiddellijk aan. Een werknemer van het bedrijf snelde onmiddellijk ter plaatse. Hij kon met een heftruck de container buiten zetten. Bij aankomst kreeg de brandweer het vuurtje snel onder controle. De schade bleef beperkt.