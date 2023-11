Computerwinkel onder de rook… nadat golden retriever inbraakalarm activeert

Net voor 12 uur liep bij de hulpdiensten een melding binnen van een brand gebouw in de Brugse Steenweg in het centrum van Veurne. Daar zit computerspeciaalzaak Verinco gevestigd.

Passanten die de zaak voorbij wandelden hoorden er het brandalarm afgaan en zagen hoe rook vanonder de deur kwam. De zaak was op dat moment gesloten. Omdat ze ook niet wisten of er iemand thuis was belden de passanten de hulpdiensten op. Zowel de politie als brandweerposten Veurne en Oostduinkerke werden gealarmeerd en maakten zich op voor de interventie. Al gauw bleek echter dat er van een brand geen sprake was.

Rook door Baloe

“De zaak was op dat moment gesloten en we waren even weg”, klinkt het bij Verinco. “De zaak is uitgerust met een inbraakalarm en die stond op toen we vertrokken. Onze golden retriever Baloe was echter plots de zaak binnengewandeld, wat hij anders niet doet. Omdat hij heen en weer bleef wandelen detecteerde het inbraakalarm op minstens twee plaatsen beweging en daarom spoot de machine de zaak meteen onder de rook, om zo eventuele dieven het zicht te belemmeren. Nadat ik melding kreeg van het alarm verwittigde ik meteen de alarmcentrale maar intussen bleek de brandweer al opgeroepen te zijn. Zij konden gelukkig snel terugkeren. De hele zaak zat dan wel onder de rook, na een tiental minuutjes ventileren was alles verdwenen en konden we ‘s middags openen. Dankzij Baloe weten we nu wel weer dat ons alarm erg efficiënt is.” (JH)