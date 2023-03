Christophe (40) uit Jonkershove verloor alles na zware woningbrand: “Enige troost is dat hij zijn hond Pablo kon redden”

De brand die vorige week maandagavond woedde in een woning in de Kapellestraat in Jonkershove is veel zwaarder dan eerst gedacht. Bewoner Christophe Mortier (40) verloor er zijn hele hebben en houden. Vrienden en zijn zus Veronique zamelen nu geld en spullen in om hem te steunen. “Hij heeft het bijzonder zwaar. Zijn enige troost is dat hij zijn hond Pablo kon redden”, zegt Veronique.

De brand werd maandagavond om 22.30 uur ontdekt door Christophe zelf. “Hij kwam thuis van een voetbalmatch en rook buiten al een verbrande geur”, zegt zijn zus Veronique (38) uit Gullegem. “Toen hij de voordeur opende was het een en al zwart en rook.” De oorzaak van de brand lag bij een oververhitte schouw door een brandende kachel waarna het vals plafond van de bungalow uren begon te smeulen. De hitte binnen was enorm die door de felle wind die avond snel verspreid raakte. Eerst werd gedacht dat de woning tijdelijk onbewoonbaar zou zijn maar de schade is veel groter. “Binnen is alles volledig verwoest. Er kan niets gered worden in de woning”, zucht Veronique.

Hond Pablo gered

Voor Christophe is de brand uiteraard een enorme domper. “Hij woonde er sinds 2013 en heeft van zijn huis een echte thuis gemaakt”, zegt Veronique. “Mijn broer is vrijgezel en heeft dit verwezenlijkt door heel hard te werken. Maar door de brand is hij alles kwijtgeraakt. Al zijn spullen, al zijn kledij en alle werk die hij er in een tiental jaar tijd in stopte is verwoest. Het raakt ook een erg emotionele snaar bij ons allemaal want dit is een van de ergste dingen die je kan meemaken. Zo zijn de weinige foto’s die Christophe nog had van onze mama ook verloren gegaan in de brand. Mama overleed in 2000, toen hij 18 was en ik 16. Die foto’s bestonden nog niet digitaal, ze stonden in een kader in zijn woonkamer. Het is dus echt te begrijpen hoe moeilijk mijn broer het heeft. Hij is niet enkel materieel veel kwijt, maar ook veel herinneringen waar hij veel waarde aan hecht. Zijn enige troost is dat hij zijn Engelse Bulldog Pablo heeft kunnen redden. Toen hij al die rook zag vreesde hij echt voor het leven van zijn hond, zijn troeteldier. Maar gelukkig is Pablo zelf tijdig kunnen vluchten omdat hij via de veranda naar de tuin kon.”

Alle steun nodig

Na de brand verbleef Christophe bij zijn vader in Poelkapelle. Dankzij een van zijn beste vrienden vond hij een huurwoning in Merkem waar hij binnenkort tijdelijk naar verhuist. “Wij, zijn familie en vele vrienden, zitten intussen niet stil”, vervolgt Veronique. “Want mijn broer kan alle steun gebruiken. We zijn een inzamelactie gestart. Wie wil kan Christophe financieel steunen maar we kregen ook al diverse spullen binnen, zakken met kledij of wat meubels. We zijn daar iedereen ontzettend dankbaar voor. Wellicht zullen we met zijn vrienden later nog een benefietactie organiseren.” Ook Christophe zelf is dankbaar voor alle steun. “Ik ben geen opgever maar stond er dichtbij. Dankzij jullie steun hou ik me recht. Dankzij mijn topzus, pa en verzekeringsmakelaar ook”, laat de man op sociale media weten. (JH)