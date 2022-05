Chauffeur blust zelf brandje in mobiele werfkraan

Woensdagnamiddag brak brand uit in een kraanwagen op de E17 in Deerlijk. Het vuur was snel onder controle en niemand raakte gewond.

Het was de chauffeur van de mobiele werfkraan, een indrukwekkend gevaarte, die rond 16 uur de brandweer belde.

“Hij merkte op hoe er rook opsteeg vanuit de elektrische installatie van de kraan”, klonk het bij de ordediensten ter plaatse. “Hij plaatste de kraan op de pechstrook en slaagde er zelf in het vuurtje te blussen. Blijkbaar ging het om een elektrisch probleem. De brandweer moest niet blussen en voerde enkel een veiligheidscontrole uit.”

Zowel brandweer als politie besloten een signalisatiewagen ter plaatse te laten komen. Hierdoor werd geen verkeershinder veroorzaakt.