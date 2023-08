Charlotte (32) klaar om enkele dagen na de verwoestende brand opnieuw te beginnen: “We zijn het aan onze klanten verplicht”

Afgelopen zaterdag vond in de Gravestraat in Wingene een industriebrand plaats, die de volledige loods van kaarsengieterij Charlies Candles van de Gentse Charlotte Lagae (32) in vlammen deed opgaan. Enkele dagen na de verwoestende brand heeft Charlotte al een nieuw pand op het oog, wat verder in dezelfde straat. “De schrik voor een herhaling van zaterdag zit er zeker in, maar we zijn het aan onze klanten verplicht om zo snel mogelijk terug op te starten”, klinkt het.

Charlotte Lagae (32) uit Gent is het gezicht achter Charlies Candles, een geurkaarsenbedrijf in Wingene dat zich specialiseert in het creëren van gepersonaliseerde kaarsen voor modemerken, bedrijven en retailers. “We doen alles volledig zelf”, vertelt ze. “Van het gieten van de kaarsen tot het glaswerk en de bedrukking, alles is volledig handgemaakt.”

Haar bedrijf Charlies Candles begon een aantal jaar geleden als een hobby, maar is op een paar jaar tijd uitgegroeid tot een succesvol en groeiend bedrijf. “Geurkaarsen is een passie van mezelf, ik ben heel graag met geuren en kleuren bezig. Charlies Candles is in die zin eigenlijk een uit de hand gelopen hobby. Het begon met een container in de tuin, maar die bleek al snel te klein, waarna we via een paar omwegen in een grote loods in Wingene zijn beland.”

Verwoestende brand

Afgelopen zaterdag sloeg daar echter het noodlot toe, nadat een verwoestende brand de loods volledig in vlammen deed opgaan. “Zaterdag werd ik wakker gebeld door mijn mama, die via via had gehoord over de brand”, begint Charlotte. “Op dat moment zakt de grond van onder je voeten. Het eerste moment dacht ik nog dat het wel zou meevallen, dat we het nog wel zouden kunnen redden. Maar hoe dichter ik bij de loods kwam, hoe meer brandweerwagens ik zag. En toen pas kwam het besef hoe ernstig dit wel niet was.”

“De brand is vermoedelijk rond 6 uur in de ochtend ontstaan, dus op dat moment werd er uiteraard niet geproduceerd. Het parket heeft al bevestigd dat de oorzaak sowieso accidenteel is, dus vermoedelijk was het echt brute pech, zoals een lader van een of ander machientje dat is achtergebleven. We zullen de exacte oorzaak denk ik nooit zeker weten, maar de deskundigen keken toch die richting uit.”

Onwezenlijk

De brandweer kon door hun interventie de schade aan naburige bedrijven beperken, maar voor Charlies Candles kwam alle hulp te laat. “Het is een zware tegenslag, op dit moment is het nog steeds wat onwezenlijk ook”, zegt Charlotte. “We dachten dat we hier eindelijk goed zaten voor een lange tijd, want het was echt een mooie fabriek geworden. We dienen nu op een paar weken tijd te recreëren wat we de voorbije maanden hadden opgebouwd, want in september start de drukste periode en moeten we klaar zijn om te kunnen produceren.”

Ondanks de grote tegenslag liet Charlotte het hoofd niet hangen en zette ze meteen alles op alles om het verhaal van Charlies Candles te kunnen verderzetten. “Meteen na de brand heb ik contact opgenomen met alle klanten die nog een bestelling lopende hadden om een persoonlijk plan voor hen op te stellen. Daarnaast was het een zorg het personeel zo snel mogelijk terug aan het werk te krijgen, want voor hen was dit ook een grote klap. Gelukkig hebben we een hecht en sterk team, waar ik de voorbije dagen ook heel wat steun aan heb gehad, en samen zijn we enorm gemotiveerd om snel terug aan het werk te gaan.”

Nieuw pand

Na enkele moeilijke dagen, heeft Charlotte al meteen een nieuw pand op het oog, wat verder in dezelfde straat in Wingene. “Dat was onze grootste zorg, want hier konden we onmogelijk onze activiteiten nog verder zetten”, zegt Charlotte. “Het is ergens ook wel beangstigend, want de schrik voor een nieuwe brand zit er zeker in. Maar ik kijk ernaar uit om onze creaties binnenkort uit de nieuwe fabriek te zien rollen.”

“Vanaf nu zal het snel gaan, vandaag werden ook al de belangrijkste grondstoffen besteld om terug aan het werk te kunnen. Het zijn slapeloze nachten geweest, maar we zijn het aan de klanten verplicht om zo snel mogelijk terug operationeel te zijn. Meteen na de brand heb ik heel optimistisch gezegd dat dat over twee weken terug kon, maar ik denk nu dat dat effectief een realistische timing zal zijn.” (CS)