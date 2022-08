Casino even ontruimd nadat klanten rook uit plafond zagen komen

Maandagavond werd het casino in de Meense Rijselstraat tijdelijk ontruimd, nadat klanten rook uit het plafond zagen verschijnen. De brandweer voerde een grondige controle uit maar kon geen enkel spoor van brand vinden.

Het waren de klanten van het casino, gelegen in de wijk De Barakken, die de uitbater kort na 22 uur alarmeerden over de situatie. “Enkelen onder hen merkten op dat er rook vanuit het plafond naar beneden kwam. De zaakvoerder nam geen enkel risico en vroeg aan de klanten om de plaats te verlaten, waarop hij de hulpdiensten verwittigde.” Waarnemend burgemeester Patrick Roose kwam zelf ter plaatse en hield een vinger aan de pols. “Er was geen paniek en iedereen ging rustig naar buiten. Er is dan ook niemand gewond geraakt en ook van schade is er geen sprake.”

De brandweer, aanwezig in grote getale, controleerde het volledige gebouw maar kon geen enkele bron identificeren. “Er is geen vuur, geen sporen van rook of roet en ook met onze thermische camera’s konden we helemaal niets vinden”, verklaarde de officier nadien. “Even dachten we dat er misschien een lek was in de afzuiging van de rokersruimte maar ook daar was geen enkel probleem te bespeuren. Het is dus onbekend waar de rook vandaan zou zijn gekomen.”

Rond 23 uur konden de geëvacueerde klanten, een tiental in totaal, het casino opnieuw binnen. Het stuk Rijselstraat, tussen de Moeskroenstraat en het Hoornwerk, werd een tijd lang volledig voor het verkeer afgesloten.