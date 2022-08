Carport brandt volledig uit in Tielt: brandweer merkt zelf vuur op

Tachtiger Willy Oosterlynck, die bij de brandweerkazerne langs de Felix D’Hoopstraat in Tielt woont, werd maandagmiddag opgeschrikt toen er een brand uitbrak in zijn carport. Gelukkig voor Willy keerde de brandweer net terug van een interventie. “Ik ging net het nummer 112 bellen, maar de brandweer was hier al. Ze zijn snel, maar vandaag waren ze toch erg snel.”

Willy Oosterlynck bevond zich maandagmiddag omstreeks 15 uur in zijn tuin toen er een brand uitbrak aan zijn carport. Willy nam onmiddellijk zijn telefoon bij de hand om het nummer 112 te bellen. Net op dat ogenblik kwam de brandweer huiswaarts van een interventie.

“We merkten grote rookontwikkeling op nabij de woning voor de brandweerkazerne. We zijn onmiddellijk begonnen met het bestrijden van de brand. Sneller konden we niet zijn”, aldus brandweerofficier Lieven Rijckaert.

Snel was duidelijk dat de carport van Willy verloren was. “We konden gelukkig voorkomen dat het vuur oversloeg op de woning van de buren van Willy”, aldus Lieven Rijckaert. Die bevindt zich slechts op enkele meters van de carport. De woning liep toch enige schade op. Onder andere een deur en het dak vertonen sporen van de brand. “Maar het is duidelijk dat dit nog veel erger kon uitgedraaid hebben, mocht de brandweer niet zo snel geweest zijn. Ik zie ze vaak vertrekken. Ja, ze zijn snel, maar vandaag waren ze toch erg snel. Gelukkig maar.”

Na het voorval werden de buren van Willy, die op het ogenblik van het uitbreken van de brand zich aan de kust bevonden, op de hoogte gebracht van de brand.