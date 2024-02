Carole en Roeland zien gezinswoning met lede ogen afbranden: “Levenswerk vernield”

“Ik heb de uitbreiding van ons huis helemaal zelf gedaan. In mijn vrije tijd, met veel geduld. Het doet verdomme veel pijn dat te zien afbranden”, kijkt Roeland De Grande uit Bovekerke aangeslagen naar zijn woning. Gisteren brak daar een zware brand uit en samen met zijn echtgenote, gemeenteraadslid Carole Himpens, keken ze de bluswerken lijdzaam aan. “Het is ons levenswerk dat vernield is.”

Liefst acht uren werk had de brandweer met de zware woningbrand maandag in de Noordstraat in Bovekerke. Rond 15.40 uur werd het vuur opgemerkt door een buurtbewoonster, en pas rond middernacht waren de nabluswerken afgerond. “Het was een moeilijk te bestrijden brand”, zegt brandweerkapitein Gino Crombez. “Het vuur was moeilijk te bereiken en de strakke wind wakkerde alles steeds aan.” Lange tijd moesten bewoners Carole Himpens, gemeenteraadslid en ex-schepen in Koekelare en haar man Roeland De Grande de bluswerken lijdzaam toezien. Samen hebben ze vier kinderen, alleen de jongste woont nog thuis.

Levenswerk vernield

“We wonen hier nu 19 jaar”, zegt Roeland. “We kochten het huis altijd met de bedoeling te verbouwen. Dat heb ik zelf gedaan. Tussen het huis en het werkhok achteraan kwam een uitbreiding. Alle werk deed ik zelf. De uitbreiding, de verbinding van het dak, het maken van de slaapkamer in die uitbreiding en de badkamer. Bijna al mijn vrije tijd ging er aan op maar ik had er ongelofelijk veel deugd van. Dan zien hoe het vuur langzaam alles vernielt en de brandweer extra schade moet toebrengen om bij de brand te raken. Het doet verdomme veel pijn.”

Hondje gered

Het koppel prijst zich wel gelukkig dat er geen slachtoffers vielen. “We hebben wel rookmelders, maar een brand ’s nachts is altijd veel erger”, vervolgt Carole. “Nu werden we gebeld door de buurvrouw op ons werk. “Het brandt bij jullie! riep ze. Ik dacht aan een schouwbrand maar bij het binnenrijden van Bovekerke zag je al meteen die enorme rook. Dan weet je hoe laat het is. We zijn ook wel blij dat onze buurvrouw onze hond heeft kunnen redden. Die zit overdag in dat werkhok waar de brand ontstond, met de deur open. Gelukkig liep hij naar de tuin en konden ze hem daar snel bevrijden.”

Ontploffing in werkhok?

De exacte oorzaak van de brand is nog niet duidelijk, een branddeskundige komt nog langs. “Maar ze ontstond zeker in het werkhok”, zegt Carole. “Daar stonden verfpotten, thinner en ander materiaal. We vermoeden dat er een ontploffing is geweest of een kortsluiting. Eenmaal uitslaand is het snel gegaan. Het is zeker dat we een hele tijd zullen moeten verhuizen, voorlopig bij onze dochter in Ichtegem. Het tussenhuis zal moeten afgebroken worden en heropgebouwd. We hopen dat we snel terug kunnen. Over twee jaar is ons huis afbetaald, dan willen we er ook rustig in kunnen wonen”, besluiten ze. (JH)