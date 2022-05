Café deelt in de brokken wanneer auto helemaal uitbrandt

Langs de Kortrijksestraat in Ardooie brandde maandagmiddag omstreeks 14.40 uur een Renault helemaal uit. Ook het café De Veekoopman deelde in de schade.

Enkele ramen sprongen door de hitte. Een Engelse man die in het centrum van Ardooie woont was maandagmiddag op weg van zijn werk in Oostkamp naar huis toen hij plots een probleem met zijn wagen opmerkte.

De man zette de Renault snel langs de kant, recht voor het volkscafé De Veekoopman. Al snel kwam er vuur van onder de motorkap van het voertuig. De man kon tijdig de Renault verlaten. Even later snelde de brandweer ter plaatse. Omstaanders werden opgeschrikt door luide knallen veroorzaakt door de banden van het voertuig die stuk sprongen.

De brandweer kreeg het vuur snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat de auto helemaal uitbrandde. Ook enkele ramen van het café De Veekoopman, dat tot 15 mei gesloten is wegens een vakantieperiode, deelden in de klappen. Er was ook een hoeveelheid rook het café binnengedrongen. De brandweer ventileerde de horecazaak.