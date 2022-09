Cadeauwinkel At The Shop in Nieuwpoort tijdelijk gesloten na brand in opslagruimte

Cadeau- en kledingwinkel At The Shop op de Zeedijk in Nieuwpoort moet minstens voor enkele dagen de deuren sluiten na een zware brand dinsdagavond. Die vernielde de opslagruimte waar ook een keuken is gevestigd. “Maar ook in de winkel is er veel rook- en roetschade. En wellicht 80% van de stock is vernield”, zeggen uitbaters Chris en Kimberly.

De brand werd dinsdagmiddag rond 16.50 uur opgemerkt door Kimberly Vanoutryve (28). De vrouw baat samen met haar partner Chris Leroy (52), die al 15 jaar eigenaar is, de zaak uit. Zelf woont het koppel in Leffinge en elke dag pendelen ze heen en weer. “Mijn vrouw stond in de winkel toen ze plots een brandgeur opmerkte”, vertelt Chris. “Toen ze in de opslagplaats en keuken achterin ging kijken zag ze geen hand voor ogen vanwege de dikke rook. Ze trok meteen de deur dicht, belde de hulpdiensten en ging naar buiten.”

80% van stock vernield

De brandweerposten van Nieuwpoort, Koksijde en Oostduinkerke waren snel ter plaatse. At The Shop is onderaan een acht verdiepingen tellend flatgebouw gevestigd maar slechts een bewoner was aanwezig. Die kon zelf het pand verlaten. De bluswerken waren al bij al snel afgerond maar de brandweer bleef de zaak langdurig ventileren. “De opslagplaats met de keuken is haast volledig vernield”, vervolgt Chris. “Wellicht ontstond het vuur door een oververhitte kookplaat die plots aansloeg. Daarna gingen de vlammen snel doorheen de opslagplaats. Die ziet gitzwart. In de winkel zelf is er vooral rook- en roetschade. Ook heel wat producten van in de winkel zijn niet meer verkoopbaar. Wij verkopen cadeaus, gadgets en modeaccessoires zoals mutsen en sjaals enzo. Het is moeilijk om daar de zware rook nog uit te krijgen. We vermoeden dat 80% van de ganse stock vernield is.”

Inkoopdag in Parijs

At The Shop blijft daarom al zeker twee dagen gesloten. “We hopen vrijdag opnieuw te openen, zij het beperkt”, zegt Chris. “Tegen dan zouden we de opruimwerken in de winkel achter de rug moeten hebben. De stockage zullen we laten reinigen door een professionele firma. Zij kunnen dan ook beter bijhouden wat niet meer verkoopbaar is, dat is belangrijk voor de verzekering. Als we snel onze stock willen aanvullen kunnen we niet wachten om te bestellen bij onze leveranciers. Daarom zullen we wellicht nog eens een dag sluiten om zelf een inkoopdag te houden bij de groothandel in Parijs. We willen onze klanten in ieder geval snel terug van dienst zijn”, besluit Chris. (JH)