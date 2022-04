Cabine van vrachtwagen volledig uitgebrand

Woensdagmorgen brandde een cabine van een vrachtwagen volledig uit langs de Toekomstlaan ter hoogte van Wulpen.

De brandweerkorpsen van Koksijde-Oostduinkerke en Veurne waren snel ter plaatse maar ze konden de cabine niet meer redden, die brandde volledig uit. Een grote rookpluim was kilometers ver zichtbaar. Ook werd de voorkant van de aanhangwagen zwaar beschadigd door de brand.

De bestuurder kon tijdig de cabine verlaten. Door de brand werd de Toekomstlaan een tijdlang afgezet ter hoogte van de rotonde in Wulpen. Ook uit de andere richting moest het verkeer omrijden.

Volgens de eerste vaststellingen van de politie zou een kortsluiting in de cabine of in het motorcompartiment aan de oorzaak van de brand liggen. (JT)