Cabine van vrachtwagen met 4.000 liter mazout vat plots vuur, brandweer voorkomt erger

De brandweer moest woensdagochtend omstreeks 8 uur uitrukken naar de Ratelingestraat, op de grens van Wingene met Egem. Daar stond de cabine van een vrachtwagen met 4.000 liter mazout plots in brand.

De bestuurder van de vrachtwagen had even voordien de oprit nabij een woning langs de Ratelingestraat opgereden. De man zou er de mazouttank van de eigenaar vullen. De bestuurder stapte uit om dat werkje te doen, maar merkte plots dat de cabine van de vrachtwagen in brand stond. “De man heeft alert gereageerd en heeft onmiddellijk de deur van zijn vrachtwagen gesloten. Gelukkig zitten we met onze brandweer vrij dicht. We waren snel ter plaatse en kregen het vuur snel onder controle”, aldus brandweerofficier Jeroen Bonte.

De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg van de cabine naar de tank, waarin zo’n 4.000 liter mazout bewaard werd. “Gelukkig maar, want dan zouden de gevolgen groter geweest zijn.” De schade bleef uiteindelijk beperkt tot de cabine van het gevaarte.