Buurt langs Westkerksestraat in Oudenburg opgeschrikt door grote knallen en brandende voertuigen

Vorige nacht hoorden buurtbewoners langs de Westkerksestraat, nabij de ovonde, vlak na middernacht een harde knal. “We schrokken ons natuurlijk dood. Toen we door het venster keken, zagen we een auto in brand en in geen tijd stak die nog twee andere voertuigen aan”, vertelt een buurtbewoner.

De auto’s behoorden toe aan mensen die in het parochiale centrum Sint-Audomarus de overgang naar 2023 vierden.

“De knallen volgden elkaar op, telkens een band sprong. De brandweer was snel ter plekke en had moeite om het vuur onder controle te krijgen, want iedere keer was er weer een vonk die de brand aanwakkerde”, aldus de buurtbewoner.

Naast drie uitgebrande voertuigen heeft ook de voorkant van de zaal veel schade opgelopen: kapot gesprongen vensters, ramen gesmolten. En er is ook veel schade aan de weg.

De straat werd langs beide kanten afgezet. Het duurde tot 4.30 uur vooraleer alles was opgeruimd. Hoe het vuur ontstond is nog niet duidelijk, maar er is vermoeden dat een vuurpijl de schuldige is.

Bekijk de video van de brand via deze link.