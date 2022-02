Buurman blust smeulende kast en voorkomt vlammen

Nadat een bewoonster kaarsen had aangestoken in haar appartement in de Oostrozebekestraat begon een houten kast te smeulen. De buurman reageerde alert en belette dat de kast vuur zou vatten.

Rond 16.15 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd omdat een kast begon te smeulen in een appartement. De bewoonster van de bovenste verdieping van het gebouw in de Oostrozebekestraat, niet ver van het centrum van Meulebeke, had een aantal kaarsen aangestoken op een houten kast.

Een tijd later merkte de vrouw rook op en zag ze dat haar kast begon te smeulen. Nadat ze de hulpdiensten had verwittigd, klopte ze aan bij haar buurman. De man reageerde alert en bedekte de kast met een natte handdoek. Dankzij zijn snelle reactie ontstonden er net geen vlammen en werd er erger voorkomen. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, was er geen enkel gevaar meer. De brandweermannen voerden nog een controle uit om verdere problemen uit te sluiten.