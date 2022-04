Buschauffeur rijdt in Kortemark brandende bus tot op veilige plaats: “Er is nooit paniek geweest”

Een 53-jarige buschauffeur van De Lijn bleef vrijdagmiddag uiterst kalm toen hij brand opmerkte achteraan zijn Lijnbus. Daan Vanoutryve reed op dat moment pal in het centrum van Kortemark. “Ik schatte snel in dat ik wel even verder kon en parkeerde me net buiten de drukte op een parkeerstrook. Even twijfelde ik zelfs om mijn bus tot bij de brandweer zelf te brengen, even verderop”, lacht Daan.

Even voor 15 uur was Daan onderweg met Lijnbus 32 vanuit Lichtervelde richting Diksmuide. Hij was net het station van Kortemark gepasseerd en terug vertrokken toen hij opmerkte dat er iets loos was. “Ik keek in mijn zijspiegel en zag rook achteraan de bus”, vertelt Daan. “Het ging over behoorlijk veel rook zodat het duidelijk was dat het van mijn bus kwam en er iets mis was. Op dat moment reed ik echter net door het drukke centrum van Kortemark. De enige mogelijkheid daar was om mijn bus pal op straat achter te laten met alle eventuele gevolgen van dien. Voor het verkeer maar ook voor huizen in de buurt of andere auto’s. Want stel dat er toch echt brand zou uitbreken… In een reflex besliste ik om toch even verder te rijden, want ik zag ook geen vlammen. Enkele ogenblikken verder was ik net door het drukke centrum en kon ik mijn bus aan de kant zetten op een busstrook. Er zaten zes reizigers op mijn bus. Hen heb ik gewoon kalm gezegd dat er een brandje was en ze moesten uitstappen. Zij zijn te voet teruggekeerd naar het station.”

Oververhitte remmen

Daan parkeerde zijn bus op de busstrook vlak voor de school Margareta Maria Instituut in de Handzamestraat. Hij belde meteen de brandweer op. Die zit toevallig in dezelfde straat, enkele honderden meters verderop. “Dat weet ik, ik heb zelfs even getwijfeld om mijn bus netjes op hun oprit te parkeren maar heb dat toch maar niet gedaan”, lacht Daan.

Uiteindelijk ging het niet om een brand in het motorcompartiment maar om oververhitte remmen, die door de brandweer geblust werden. Ook een mecanicien van De Lijn was snel ter plaatse. Door het incident was er wel verkeershinder in Kortemark en was de dienstverlening bij De Lijn op rit 32 verstoord.

Brandende touringcar in tunnel

“Paniek is er nooit geweest, niet bij de reizigers en niet bij mij”, besluit Daan. “Ik werk nu twee jaar bij De Lijn en reed voordien 20 jaar met touringcars rond. Maar door corona was er geen werk meer in die sector en verloor ik mijn job. In de jaren 90 heb ik ooit een brandende touringcar uit de Gotthardtunnel gereden in Zwitserland. Dit was daar maar niets tegen.” (JH)