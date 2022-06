Burgemeester Wingene solidair na verwoestende brand in pannenkoekenfabriek Lipcas: “We leven enorm mee met de zaakvoerders”

De zware uitslaande brand bij pannenkoekenfabriek Lipcas in Zwevezele heeft nagenoeg het hele bedrijf in de as gelegd. “We proberen de zaakvoerders zo goed mogelijk bij te staan”, reageert burgemeester Lieven Huys (CD&V). Het vuur ontstond bij een van de productieovens en palmde het hele complex in.

Iets voor 15 uur brak de hel los langs de Raveschootveldstraat in Zwevezele. Een brand aan een van de productieovens sloeg al snel ongebreideld om zich heen. Medewerkers van het bekende bedrijf probeerden het vuur eerst nog zelf te blussen, maar dat bleek niet mogelijk.

In allerijl snelden liefst 103 brandweerlui van de brandweerzone Midwest toe. “De korpsen van Wingene, Zwevezele, Tielt, Pittem, Lichtervelde, Meulebeke en Roeselare boden alle mogelijke hulp”, stelt burgemeester Lieven Huys (CD&V).

“Midwest telt in totaal 600 brandweerlieden, één op zes was woensdag dus in Zwevezele aan het werk. Dat zegt genoeg over de omvang van de brand.”

Verschrikkelijk

Lieven Huys omschrijft de vuurzee als de grootste ramp die hij sinds zijn aanstelling als burgemeester op 1 januari 2021 heeft meegemaakt. “Ik leef vooral mee met de zaakvoerders”, stelt hij. “Voor hen moet dit verschrikkelijk zijn. Ze zagen gisteren letterlijk hun levenswerk in vlammen opgaan. Dat wens je niemand toe.”

Om de brand onder controle te krijgen, werden de grote middelen ingezet. Liefst dertig voertuigen rukten aan en er werd ook water uit een nabijgelegen bufferbekken opgepompt.

“De brandweer heeft er alles aan gedaan om (een deel van) het bedrijf nog te redden, maar dat bleek ijdele hoop. Op een gegeven moment was het ook niet langer mogelijk om de gebouwen te betreden, waardoor er niks anders op zat dan de vuurzee gecontroleerd te laten uitbranden. We zullen de komende dagen en weken proberen om de zaakvoerders zo goed mogelijk bij te staan. We zijn er voor hen.”