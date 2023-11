Burgemeester Romina Vanhooren ter plaatse bij nachtelijke brand in Roksem om eigenaars hart onder de riem te steken

Burgemeester Romina Vanhooren ging in de nacht van maandag 20 op dinsdag 21 november om 1 uur meteen ter plaatse bij de woningbrand langs de Brugsesteenweg in Roksem, bij Oudenburg.

“Ik ben nog maar twaalf dagen burgemeester en werd al met twee ingrijpende zaken geconfronteerd. Eerst was er de waterproblematiek in onder andere de Zeeweg en nu die brand. Voor de eigenaars is dit een zeer pijnlijke zaak. Gelukkig was het pand, dat anders verhuurd wordt, leeg. Er waren namelijk renovatiewerken aan de gang om het daarna weer te verhuren”, zegt Romina Vanhooren, die er aan hield om ter plaatse te gaan en de getroffen familie een hart onder de riem te steken.

Onderzoek

“Wat er precies gebeurd is, is vandaag (dinsdagmiddag, red.) niet duidelijk. De brandweer en politie vonden het in elk geval vreemd dat in een leegstaand pand brand uitbreekt. Is de brand van technische aard of is er kwaad opzet in het spel? Dat zal verder onderzoek door het parket moeten uitmaken. Van groot belang is dat er geen slachtoffers te betreuren vallen. Maar de schade is wel groot”, besluit de burgemeester.